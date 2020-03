Coronavirus: in Italia 3491 contagiati e 683 morti in più

Coronavirus: Agostino Miozzo, che sostituisce Angelo Borrelli (in isolamento) fornisce i numeri sui contagiati e morti in Italia

«Borrelli ha accusato sintomi febbrili, una leggera afonia. Per senso di precauzione Borrelli è rientrato presso il suo domicilio, da dove continua a seguire con attenzione l’emergenza e a lavorare» – cosi Agostino Miozzo.

Quest’ultimo aggiorna la situazione sull’emergenza coronavirus, dichiarando che il numero di contagiati positivi in Italia è 57.721, 3491 contagi in più rispetto a ieri e 683 morti in più, aumentano i guariti: 1036 in più.