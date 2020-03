Coronavirus: il taglio degli stipendi funziona solo in Europa, per adesso

Taglio agli stipendi dei calciatori causa Coronavirus: il provvedimento sta trovando grande consenso nei campionati esteri. In Italia…

Il caos generato dalla pandemia Coronavirus sta creando notevoli discussioni in ambito calcistico, soprattutto per ciò che concerne la rimodulazione dei tornei e il taglio dello stipendio dei calciatori.

Mentre in Germania molte società (tra le quali le più prestigiose Bayern e Borussia) in comune accordo con i propri tesserati, stanno intraprendendo questa lodevole soluzione, in Italia la soluzione appare ancora assai nebulosa e non prioritaria. Il Presidente AIC Tommasi, infatti, non si è ancora espresso in merito, affidando ai singoli calciatori la scelta di rinunciare a parte dei propri emolumenti.