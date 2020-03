Coronavirus: Higuain fugge in Argentina, la Juventus smentisce

Higuain, per sfuggire al problema coronavirus, sarebbe partito verso l’Argentina. La Juventus, però, smentisce subito

Stando a quanto riporta Repubblica.it, Gonzalo Higuain sarebbe fuggito in Argentina, vista l’emergenza coronavirus, pur sapendo la positività dei suoi compagni Daniele Rugani e Blaise Matuidi.

Il Pipita si sarebbe presentato in aeroporto con un certificato che attestava, che era negativo al test, dopodiché avrebbe preso un volo privato verso l’Argentina, cambiando prima in Francia, poi in Spagna. La Juventus ha smentito immediatamente. Infatti, come riferisce Sky Sport, l’ex attaccante rossonero sarebbe tornato in patria per assistere la madre malata.