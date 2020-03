Coronavirus, Beckham fa cambiare il logo del suo Miami: il motivo

L’emergenza Coronavirus da diverse settimane ha i caratteri della pandemia mondiale: in america l’Inter Miami di Beckham cambia logo

L’emergenza Coronavirus che sta colpendo l’intero pianeta terra nel corso della ultime settimane ha portato a campagne di sensibilizzazione di ogni tipo: l’ultima in ordine di tempo, e sicuramente non per originalità, è quella dell’Inter-Miami di David Beckhan che per l’occasione ha addirittura cambiato il proprio logo ufficiale.

I due aironi, prima spalla contro spalla, adesso sono distanziati proprio come regolamentato dalle misure adottate dall’OMS per contrastare il diffondersi del Coronavirus.