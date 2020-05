Coronavirus, Arcuri: «Lunedì inizierà la Fase 2, sfida ancor più difficile»

Coronavirus: il commissario Arcuri avverte che la Fase 2 non è solo più libertà ma soprattutto più responsabilità. Sarà una sfida difficile

Il commissario straordinario all’emergenza, Domenico Arcuri, ha risposto alle domande stampa in Protezione civile, sottolineando un aspetto importante:

«Lunedì inizia la fase 2. Dobbiamo essere consapevoli che inizia una sfida ancora più difficile. La relativa libertà che ognuno di noi sta per guadagnare deve essere governata in funzione della salute di tutti noi. Dovremo immaginare uno scambio ragionevole tra la libertà relativa e la salute assoluta, tra ognuno e tutti. Finora abbiamo fatto tutti moltissimi sacrifici, e dobbiamo essere riconoscenti a tutti gli italiani. Da lunedì chiediamo loro un supplemento di ulteriore responsabilità. Inizia il secondo tempo di una partita che non sappiamo quanto durerà e come finirà».