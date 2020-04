Coronavirus, a Milano ci sarà il limite di velocità 30km/h: ecco il motivo

Milano limite di velocità a 30km/h, vi spieghiamo il motivo di questa probabile decisione da parte del Comune

Milano limite velocità – Tra le probabile iniziative che verranno prese dalla Regione Lombardia per la riapertura di molte attività, ce n’è una particolare. Infatti, a Milano potrebbe esserci un nuovo limite di velocità per i veicolo all’interno della città. Non si potrà infatti superare il limite dei 30km/h all’interno del comune meneghino. Il motivo? Per garantire le distanze anti contagio, il Comune darà la possibilità ai ristoratori di posizionare dei tavolini anche sui marciapiedi.

In questo modo ogni bar e locale avrà più posti a sedere e non ci saranno affollamenti. La bella stagione permetterà, inoltre, di avere più spazi all’aperto. Di conseguenza, onde evitare ulteriori pericoli derivati dal traffico, i veicoli dovranno procedere più lentamente per via dello spazio di circolazione più ristretto. Carreggiate e posti solitamente riservati al parcheggio potrebbero quindi cambiare funzione per consentire un lento ritorno alla normalità. Questa è una delle ipotesi prese seriamente in considerazione dall’amministrazione per supportare le attività che potrebbero riaprire nel mese di maggio dopo due mesi circa di chiusura ed incassi zero.

Chiaramente servirà la responsabilità e il senso di cittadinanza da parte di tutti i milanesi per rispettare le nuove norme sulla sicurezza. Va anche considerato, tuttavia, che il traffico potrebbe essere più scorrevole rispetto a come lo era prima di questa emergenza sanitaria. Il Comune dovrebbe comunque dare nuovi aggiornamenti nei prossimi giorni attraverso i canali ufficiali, spiegando alla cittadinanza le modalità.