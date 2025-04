Coppa Italia Milan, clamoroso retroscena! Patto nello spogliatoio, incredibile ricostruzione

Coppa Italia Milan, spunta il clamoroso retroscena in vista del finale di stagione: i rossoneri vogliono il doppio trofeo per un motivo preciso

Come riportato da calciomercato.com, nello spogliatoio del Milan c’è un patto preciso in vista del finale di stagione e soprattutto della finale di Coppa Italia del prossimo 14 maggio. L’ha svelato Fofana, centrocampista rossonero, dopo la vittoria sul Venezia:

PAROLE – «Abbiamo dato continuità, vogliamo finire la stagione bene per i nostri tifosi. Vogliamo vincere tutte le partite, anche la finale di Coppa Italia. Nessuno in Italia può arrivare alla fine con due trofei, quindi vogliamo finire bene. Per i nostri tifosi, per questa maglia».