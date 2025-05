Coppa Italia Milan, sentenza definitiva: i rossoneri giocheranno i preliminari a metà agosto

Coppa Italia Milan, arriva la sentenza definitiva: i rossoneri, ottavi in classifica, giocheranno i preliminari della competizione a metà agosto

La vittoria della Fiorentina sull’Udinese nell’ultima giornata di campionato ha avuto un impatto significativo sul Milan, relegandolo all’ottavo posto in classifica. Questo risultato ha conseguenze importanti per la prossima edizione della Coppa Italia, poiché solo le prime sette classificate e la vincitrice della Coppa Italia (in questo caso il Bologna) accederanno direttamente agli ottavi di finale.

Il Milan, invece, dovrà partire dai turni preliminari, che saranno giocati a metà agosto, circa una settimana prima dell’inizio del campionato. Ciò significa che la squadra rossonera dovrà anticipare la ripresa degli allenamenti rispetto alle concorrenti, il che potrebbe compromettere parte della preparazione per il campionato.

Per il Milan sarà fondamentale pianificare con attenzione ogni dettaglio per gestire al meglio le risorse e il calendario. L’ottavo posto non è solo un problema simbolico, ma ha un impatto concreto sulla gestione della squadra e sulla preparazione estiva. La società dovrà essere pronta a gestire questa sfida e a pianificare una strategia efficace per affrontare la Coppa Italia e il campionato.