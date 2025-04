Coppa Italia Milan, Furlani sorride! Trofeo e non solo, spunta il cuscinetto salva Champions: tutti i dettagli

Coppa Italia Milan, i rossoneri sono in missione: da portare a casa non c’è solo il secondo trofeo stagionale ma anche un bel tesoretto

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan è partita la missione Coppa Italia. I rossoneri, che disputeranno la finalissima di Roma contro il Bologna il prossimo 14 maggio dopo aver eliminato l’Inter in semifinale, non sono motivati solo dalla conquista del secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa vinta a gennaio (circostanza che renderebbe l’attuale annata la più titolata addirittura dal 2007-2008) ma anche da fattori prettamente economici.

Dalla vittoria della Supercoppa Italiana il Milan ha già incassato 11 milioni di euro, mentre il cammino Coppa Italia ha fatto entrare nelle casse finora 2.7 milioni di euro, oltre che la possibilità di giocare nuovamente proprio la Supercoppa. Alzare il trofeo aggiungerebbe altri 4.4 milioni, mentre in caso di sconfitta il premio sarebbe di 1.9. In caso di vittoria i benefici per il Milan non si ridurrebbero qui. Vincere permetterebbe infatti al Diavolo di qualificazioni alla prossima Europa League, competizione che garantirebbe tra partecipazione, quota minime e “value” di circa 13.3 milioni prima ancora di scendere in campo a settembre.