Coppa Italia, il derby Milan Inter non vale solo la finale: Supercoppa e qualche milione in palio

Coppa Italia – Milan Inter non vale solamente derby, finale e Supercoppa Italiana. C’è un premio in palio per chi va alla sfida dell’Olimpico

Milan–Inter si avvicina, mercoledì 2 aprile andrà in scena l’andata della semifinale di Coppa Italia, tre settimane dopo ci sarà il ritorno. La posta in palio per chi passerà il turno è piuttosto alta.

Derby, finale e accesso alle final four di Supercoppa Italiana. A questi traguardi sportivi si aggiungono come minimo 2 milioni di euro per la partecipazione alla finale in programma a Roma.