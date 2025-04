Coppa Italia, occasione per il Milan: oltre il trofeo, tutti i possibili incassi

Coppa Italia, il Milan è attaccato a questo trofeo per rendere meno amara la stagione. Oltre alla vittoria ci sono vari milioni in palio

Non solo il trofeo: ci sono 7.6 milioni di euro per chi vince la Coppa Italia. Milan, Inter, Bologna ed Empoli hanno già ricevuto 400 mila euro per l’approdo agli ottavi, 850 mila per i quarti, e 1.7 milioni per la semifinale.

Perdere l’eventuale finale significherebbe comunque incassare complessivamente quasi 5 milioni. Motivi in più per puntare su quello che è ormai l’ultimo obiettivo stagionale.