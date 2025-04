Coppa Italia, il Milan non va in finale dal 2018: chi c’era in campo coi rossoneri

Coppa Italia, il Milan va alla ricerca di una finale che manca da 7 anni. Questa era la formazione dei rossoneri

Milan-Inter è sempre più vicina, nel derby valido per la doppia semifinale di Coppa Italia i rossoneri si giocheranno l’accesso alla finale. Una finale che per il Diavolo manca dal 2018, in quell’occasione vinse la Juventus per 4-0.

LA FORMAZIONE DELLA FINALE DEL 2018 – (4-3-3) Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Locatelli, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. Allenatore: Gennaro Gattuso.