Coppa italia: la lista dei convocati di Maurizio Sarri per Juve-Milan

Sono 23 gli uomini convocati da Maurizio Sarri in vista della sfida di questa sera contro il Milan allo Stadium

Stanti i quattro esclusi nelle fila bianconere, Maurizio Sarri ha diramato la lista dei 23 calciatori convocati per la sfida di questa sera allo Stadium. Così come per la lista dei convocati di Stefano Pioli anche la Juve aggrega alcuni giocatori alla prima squadra, anche se in questo caso dall’Under 23 e non dalla Primavera.

Questa la lista completa dei 23 bianconeri a disposizione questa sera nella sfida di ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro il Milan: