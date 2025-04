Coppa Italia, si decide tutto in Inter Milan: i rossoneri cercano una finale. Il dato è preoccupante

Condividi via email

Coppa Italia, il ritorno della semifinale sarà decisivo per l’accesso in finale. Il Milan cerca una finale che è arrivata poche volte dal 2000 ad oggi

Alle ore 21:00 andrà in scena Milan–Inter, match valevole per l’andata della semifinale di Coppa Italia, il Diavolo è alla ricerca di un posto nella finale del trofeo che è in programma il 14 maggio allo Stadio Olimpico di Roma.

Dal 2000 ad oggi i rossoneri hanno raggiunto questo traguardo solamente in tre occasioni: