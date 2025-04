Coppa italia, tutte le informazioni sull’acquisto dei biglietti per la finale di Roma. Segui le ultimissime sul club rossonero

Il Bologna raggiunge il Milan in finale di Coppa Italia: le due squadre si ritroveranno a Roma il 14 maggio allo Stadio Olimpico. La vendita dei biglietti il 25 e il 28 aprile, con il 25 come data indicativa per l’inizio della prevendita. Si comincerà con l’accesso riservato agli abbonati delle due finaliste, per poi passare ai possessori di card e infine alla vendita libera.

I tagliandi saranno acquistabili sul sito di Vivaticket e nei punti vendita autorizzati. I prezzi dovrebbero essere in linea con quelli del 2024: 220 euro per la Tribuna Monte Mario, 180 euro per la laterale, 170-135 euro per la Tevere, 55 euro per i Distinti e 35 euro per le Curve. Ingresso gratuito per i bambini sotto i 6 anni (senza posto assegnato), e biglietti a 50 euro per non deambulanti e invalidi al 100% con accompagnatore.