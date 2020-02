Coppa Italia femminile, Cincotta: «Milan? Gara complessa, serve carisma»

Coppa Italia femminile: Antonio Cincotta prepara la sfida con il Milan. Tre sfide con la stessa squadra in un mese non è mai successo»

Domani alle ore 14:30 allo stadio Brianteo di Monza, si terrà il match di Coppa Italia, semifinale di andata, tra Milan femminile e Fiorentina. In merito al match ha parlato Antonio Cincotta, tecnico delle viola. Ecco le sue parole.

Sulla Coppa Italia: «È un trofeo molto importante per noi. C’è tanta voglia di fare bene. Rispetto agli altri anni, abbiamo un calendario difficile: Milan e sulla carta la Roma, sicuramente due test molto difficili, ma bisogna essere sportivi ed è giusto così».

Sul match contro il Milan femminile: «È un doppio confronto che non sarà deciso da una singola gara. In realtà è un triplo confronto. Per la prima volta nella nostra storia affronteremo una squadra per tre volte nello stesso mese. Il 22 febbraio giocheremo per il campionato. Serve carisma e cattiveria agonistica. Mentalità e qualità unite».

Sull’infermieria: «Abbiamo una rosa ampia ma domani andrà in campo solo chi sta veramente bene. Non avrò a disposizione tutta la rosa».