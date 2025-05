Coppa Italia, il gesto della Curva Sud in vista della finale: al termine di Milan Bologna

Coppa Italia, la tifoseria prova a caricare il Milan in vista del match in programma mercoledì 14 maggio allo Stadio Olimpico

Al termine di Milan-Bologna 3-1, match valido per la 36esima giornata di Serie A, la Curva Sud ha incitato la squadra per caricarla in vista della finale di Coppa Italia in programma mercoledì 14 maggio allo Stadio Olimpico di Roma.

«Noi vogliamo 11 leoni», questo uno dei cori ripetuti dalla frangia più calda della tifoseria rossonera venerdì sera a San Siro.