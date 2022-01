Coppa d’Africa, l’Algeria di Bennacer fermata dalla Sierra Leone

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono scesi in campo oggi in campioni in carica dell’Algeria che, nella rosa a disposizione, contano anche il rossonero Bennacer. Il centrocampista del Milan, però, non è sceso in campo perché squalificato.

La prima partita dell’Algeria in Coppa d’Africa si è conclusa con una pari per 0 a 0 contro la Sierra Leone.