Convocazioni nazionali: la prima volta di Alexis Saelemaekers

L’esterno rossonero esprime tutta la sua felicità per la prima convocazione in assoluto nella Nazionale maggiore del Belgio

Alexis Saelemaekers ha ottenuto la prima convocazione nella Nazionale maggiore del Belgio ed ha deciso di affidare ad Instagram tutta la sua felicità per il traguardo raggiunto.

«Orgoglioso ed onorato di questa prima convocazione nella Nazionale maggiore del Belgio. Ancora una volta, un sogno da bambino è diventato realtà. I miei pensieri ora vanno soprattutto alla mia famiglia che si è sacrificata tanto per far sì che tutti questi sogni si realizzassero. Sono anche grato al più alto – Dio, ndr – per tutte le benedizioni che sta mettendo ogni giorno nella mia vita. Quindi ora torniamo in campo e continuiamo il duro lavoro», il messaggio social di Saelemaekers.