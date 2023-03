Convocazione Ibrahimovic, Andersson: «Ecco i motivi della scelta»

Il CT della Svezia Andersson ha spiegato i motivi della scelta della convocazione di Ibrahimovic in Nazionale

Il CT della Svezia Andersson ha spiegato i motivi della scelta della convocazione di Ibrahimovic in Nazionale. Le parole sull’attaccante del Milan riportate da aftonbladet.se. :

«Zlatan e io siamo stati sempre in contatto, compreso il periodo del suo infortunio. Ora si sente bene, può dare il proprio contributo in campo. Anche la sua personalità ed esperienza aggiungono molto alla squadra. È unico in questo senso, ma l’idea è che entri e contribuisca in campo, altrimenti non lo avrei convocato. Non lo vedo come titolare. Sarà più come viene utilizzato al Milan a partita in corso. Poi dipende da come stanno le cose nelle partite e dalle sue possibilità. Futuro? Zlatan è molto desideroso e vuole dare il suo contributo. Oggi è così, poi vedremo come andrà a finire il futuro»