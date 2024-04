Convocati Milan per la Roma: confermata la presenza di Thiaw, le scelte di Pioli

In vista del match di questa sera tra Milan e Roma di Europa League confermata la scelta su Thiaw, i convocati di Pioli

Come di consueto questa mattina i calciatori del Milan si sono ritrovati in hotel, nel ritiro che in questa giornata li accompagnerà alla sfida di stasera contro la Roma in Europa League.

Come riportato da Sky Sport confermata la presenza di Thiaw tra i convocati. Sono presenti tutti i giocatori rossoneri convocabili: assenti solo gli infortunati Kalulu, Pobega e Mirante oltre a Tomori squalificato.