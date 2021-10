Convocati Atalanta per il Milan: la lista di Gasperini per il match

Atalanta Milan: il tecnico neroazzurro ha stilato i convocati che la sfida ai rossoneri. Ecco l’elenco completo

Torna Muriel, fuori Hateboer e Gosens. Questo l’elenco dei convocati dell’Atalanta di mister Gasperini per il big match in programma domani sera a Bergamo contro il Milan e valido per il settimo turno di Serie A:

Portieri: Musso, Rossi, Sportiello.

Difensori: Toloi, Maehle, Palomino, Pezzella, Djimsiti, Demiral, Scalvini, Lovato, Zappacosta.

Centrocampisti: Koopmeiners, Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk, Pasalic.

Attaccanti: Muriel, Ilicic, Zapata, Piccoli.