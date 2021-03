Convocati Milan: dentro Ibra e Bennacer. Ancora fuori quattro titolari

Convocati Milan: le scelte di Stefano Pioli per il match in programma domani allo stadio Artemio Franchi di Firenze contro la Fiorentina

90 minuti per riscattare la sfortunata eliminazione di giovedì contro il Manchester United e inseguire un successo importante per continuare il cammino in campionato: questa la lista dei convocati rossoneri diramata da Mister Pioli per Fiorentina-Milan, 28° giornata di Serie A in programma domenica 21 marzo alle 18.00 allo stadio Artemio Franchi. Tornano in lista Ibrahimovic e Bennacer, assenti invece i titolari Romagnoli, Rebic, Leao e Calabria.

Di seguito l’elenco completo dei giocatori a disposizione:

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Stanga, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Ibrahimović, Tonin.