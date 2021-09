Convocate Milan femminile per il Sassuolo: le scelte di Ganz

Il Milan femminile ha reso note le giocatrici convocate in vista del match di sabato contro il Sassuolo. Tutte le scelte di mister Ganz

Il Milan di Ganz è pronto per la sfida di sabato contro il Sassuolo. Le scelte del tecnico rossonero per domani, considerato il rientro di alcune intoccabili dalla Nazionale. Ecco la lista per lo scontro Champions.

PORTIERI – Fedele, Giuliani, Korenčiová.

DIFENSORI – Agard, Árnadóttir, Codina Panedas, Fusetti, Rizza, Tucceri Cimini, Thrige.

CENTROCAMPISTI – Adami, Grimshaw, Jane, Morleo, Vero.

ATTACCANTI – Bergamaschi, Cortesi, Giacinti, Longo, Miotto, Stapelfeldt, Thomas.