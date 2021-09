Valentina Giacinti sta vivendo un momento di forma incredibile. Doppietta per lei, questa volta con la maglia dell’Italia

Valentina Giacinti segna una doppietta con l’Italia Femminile nel match contro la Croazia. Un inizio di stagione incredibile per il capitano del Milan Women, 6 gol in 3 partite in Serie A.

SEGUI IL LIVE DEL MATCH