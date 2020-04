Conti diventa papà: auguri al terzino destro del Milan

All’interno di questo periodo grigio causato dall’emergenza Coronavirus una piccola luce è stata portata dalla notizia della nascita del piccolo Leonardo, figlio di Andrea Conti e Martina Zanga.

Al terzino e alla sua compagna vanno i sinceri auguri da parte della redazione di Milannews24.

Congratulations to Martina and Andrea on the arrival of their son, Leonardo Conti ❤️

A glimmer of hope in these difficult times 💫

Congratulazioni da tutta la famiglia rossonera a Martina e Andrea per la nascita di Leonardo Conti! ❤️

— AC Milan (@acmilan) April 2, 2020