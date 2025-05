Contestazione Milan Monza, ecco il programma della protesta dei tifosi rossoneri

Contestazione Milan Monza, si prevede un sabato dai toni forti in casa rossonera: la Curva Sud pronta ad abbandonare San Siro dopo 15 minuti

Oggi sarà un sabato diverso per il popolo rossonero, che sfogherà il proprio dissenso nei confronti della dirigenza e della proprietà del Milan. Come riportato da Tuttosport, la contestazione, che va avanti da diversi mesi, sarà particolarmente sentita prima nelle strade di Milano e poi allo stadio San Siro durante la partita contro il Monza.

La Curva uscirà al minuto 15 e la giornata sarà caratterizzata da nervosismo e tensione. La partita sarà anche l’ultima per i calciatori in prestito che non verranno riscattati e per alcuni top player che potrebbero lasciare il club, come Tijjani Reijnders, che potrebbe essere ceduto al Manchester City, o Theo Hernandez, il cui ciclo potrebbe essere terminato.