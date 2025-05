Conte, il giornalista stuzzica il Milan: «La destinazione naturale è quella»

Conte futuro alla Juventus? Il giornalista ha parlato così del futuro del tecnico pugliese

Ivan Zazzaroni, parlando del futuro di Antonio Conte, ha detto che a suo avviso la destinazione ideale per il tecnico campione d’Italia sarebbe proprio il Milan. I rossoneri devono ripartire dopo un fallimento, come accaduto al Napoli lo scorso anno.

LE PAROLE: «Conte da quello che so va via. Juve? La destinazione naturale è quella. Se fossi Conte andrei al Milan. Ha squadra più forte della Juve se non vende Reijnders, Theo e Maignan. Non ha coppe. Pensa se vincesse con Milan, Napoli, Inter e Juve. Diventa il padrone assoluto».