Il Giudice Sportivo ha inflitto due giornate di squalifica più una multa ad Antonio Conte per le frasi rivolte a Maresca

Il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato per due giornate Antonio Conte per le frasi rivolte a Maresca. Per l’allenatore nerazzurro comminata anche multa di 20.000 euro.

Il tecnico nerazzurro sarà comunque regolarmente in panchina questa sera per il derby di Coppa Italia in quanto la squalifica varrà solo per il campionato.