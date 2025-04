Conte Milan, svolta a sorpresa! Annuncio preciso, i rossoneri prendono nota in vista dell’estate

Conte Milan, il tecnico salentino, in caso di addio al Napoli, può tornare in auge per quanto riguarda la panchina della prossima stagione

Antonio Conte, come riportato da Daniele Longo, può tornare in corsa per la panchina del Milan della prossima stagione:

PAROLE – «Il Milan piacerebbe a Conte, per blasone e potenzialità: in casa rossonera, dopo che il profilo di Conte venne scartato un anno fa, resta da capire se la proprietà e il nuovo ds (per il quale il casting è in corso) vogliano, questa volta, misurarsi con una figura vincente ma anche ingombrante, per le richieste di mercato e a livello di comunicazione».