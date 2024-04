Conte Milan, un club di Serie A tenta il sorpasso: cosa sta succedendo attorno all’ex commissario tecnico della Nazionale

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Antonio Conte, allenatore ad oggi ancora senza contratto e che resta nella lista dei nomi sondati dalla dirigenza rossonera.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, Conte è il sogno di De Laurentiis per il Napoli del futuro. Il presidente partenopeo è pronto a tornare alla carica dopo il no incassato a ottobre.