Conte Milan pista viva? L’ex Juve rivela: «Può sbarcare a Milanello a questa condizione»

Conte-Milan, pista sempre viva: Porrini, ex calciatore della Juve, svela la condizione indispensabile per celebrare il matrimonio

Intervistato da Tuttosport, Sergio Porrini, ex Juve, ha parlato così del possibile arrivo di Conte al Milan:

PAROLE – «Antonio ha dimostrato di essere l’uomo giusto per riportare le società alla vittoria. A Conte serve però un club che faccia un mercato all’altezza delle sue ambizioni. Se gli danno garanzie in tal senso, può essere certamente l’allenatore ideale per riportare il Milan in vetta. In tutto ciò bisogna riconoscere a Pioli di aver conquistato un campionato che solo l’Inter poteva buttare via, ma lui bravissimo a vincerlo e in questi ha ottenuto traguardi importanti».