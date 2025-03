Conte a DAZN: «Milan squadra costruita per lo scudetto e con un grande mercato fatto a gennaio». Poi glissa sul futuro

Conte a DAZN. Le dichiarazioni dell’allenatore del Napoli a pochi minuti dal termine della partita del campionato di Serie A contro il Milan

A pochi minuti dal termine del match giocato dal Milan contro il Napoli Conceicao ha dichiarato a DAZN:

PARTITA – «Sicuramente dopo il primo tempo in cui abbiamo praticamente dominato. Non dimentichiamo che il Milan è una squadra che partiva con ambizioni di scudetto e a gennaio hanno ulteriormente rinforzato la rosa per cercare poi di trovare un posto in Champions. Abbiamo fatto un primo tempo molto bello. Poi ho forzato una situazione con Anguissa, aveva un problema all’adduttore. È diventato indisponibile McTominay e ho dovuto prendere dei rischi. Siamo un po’ calati, è subentrato un po’ di timore di tenere questo risultato: un risultato che ci tiene in scia con l’Inter e tiene a distanza la quinta in classifica. Vincere oggi era fondamentale, il prossimo turno è difficilissimo, andiamo a Bologna. Dopo 8 mesi di lavoro sarebbe folle non credere in qualcosa di straordinario. Davanti c’è una corazzata che farebbe un campionato a parte. Per noi sarà importante recuperare tutti, perché se recuperiamo tutti possiamo dire la nostra».

SEGNALE AL CAMPIONATO – «Oggi non era facile, giochiamo dopo l’Inter e giochiamo contro una signora squadra che il Milan: c’erano tutte le prerogative per creare un distacco che sarebbe stato duro da colmare. Abbiamo dato una risposta importante. Abbiamo bisogno di tutto, oggi abbiamo perso McTominay all’ultimo e ho dovuto cambiare l’assetto: saremmo partiti con un 4-4-2, Raspadori e McTominay esterno a sinistra. Sono i tipici giorni in cui l’allenatore odia fare l’allenatore, devi trovare e risolvere subito il problema. Infatti mi sono fatto dare una tachipirina perché ho mal di testa».

FUTURO – «Per quello che riguarda il mio inserimento a Napoli è stato perfetto, fin sopra le aspettative. Sono stato accolto benissimo fin da subito. Era la prima volta che ricevevo senza aver dato niente, mi sentivo in debito. Quello che dobbiamo fare è che dobbiamo essere consci di star facendo qualcosa di straordinario e miracoloso. Abbiamo partecipato ad una sola competizione quest’anno, adesso quello che dobbiamo fare tutti è essere feroci e concentrarci sul presente. Dopo le 8 partite penseremo al futuro, questo mi sento di dire».