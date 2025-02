Conferenza stampa Zanetti: «Milan impressionante tecnicamente, su Conceicao penso che...»

Conferenza stampa Zanetti: il tecnico del Verona ha presentato la sfida di domani a San Siro contro il Milan. Le dichiarazioni

Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa in vista di Milan-Verona.

SCELTE – «Qualcosa cambierà, ci sono vari giocatori che si candidano dal primo minuto e rientra Duda. Valentini si candida per un posto, mi è piaciuto quando è entrato. Duda? La squadra si sorregge su pochi leader e l’ultima formazione era veramente poco esperta. Lui è importante, ma non deve essere tutto sulle sue spalle. Bisogna crescere perché non si può perdere il carattere quando mancano questi giocatori».

MILAN – «Il Milan ha un coefficiente tecnico impressionante, ma concentrasi sulla forza dei rossoneri adesso non avrebbe senso. Conceiçao mi sembra un allenatore caratteriale, io ho il mio e ognuno ci tiene a modo suo. Dobbiamo capire cosa possiamo fare meglio noi, ma siamo in Serie A e queste squadre dobbiamo sfidarle, in maniere dignitosa e senza timore reverenziale. Ci dobbiamo credere di più, ai miei tempi avevamo più paura degli scontri diretti. Era stupendo andare a San Siro, qui è al contrario e con le grandi abbiamo paura di non farcela in partenza».

