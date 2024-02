Conferenza stampa Stephan pre Rennes Milan: «Ci giocheremo le nostre carte, abbiamo un obiettivo»

L’allenatore del Rennes, Julien Stephan, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan in Europa League

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Rennes Milan, il tecnico dei francesi, Julien Stephan, ha risposto così alle domande dei giornalisti.

OBIETTIVO – «Ci giocheremo le nostre carte fino alla fine. Non potremo giocare una partita normale. L’obiettivo è imballare la partita e creare insieme le condizioni per cercare di avere un elemento di irrazionalità in questa partita».