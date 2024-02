Conferenza stampa Pioli post Monza Milan: «Mi sento responsabile della sconfitta»

Conferenza stampa Pioli post Monza Milan: le sue dichiarazioni dopo il match della 25ª giornata di Serie A 2023/24

Le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa nel post partita di Monza Milan. Ecco cosa ha detto l’allenatore:

GOL SUBITI – «I gol subiti sono tanti e stanno diventando troppi. Abbiamo sbagliato anche negli episodi decisivi, è una serata da dimenticare».

TURNOVER – «Mi aspettavo una squadra pronta e attenta, lo siamo stati solamente in parte. Gli errori commessi sono stati troppo gravi, l’espulsione ha pesato e dopo il pari non siamo stati lucidi a mantenere il pareggio».

LEAO – «Doveva giocare, aveva il polpaccio affaticato. Poi non se l’è sentita di partire dall’inizio».

SI SENTE RESPONSABILE – «Si, lo sono. Sono io che decido la tattica, sono io che decido i calciatori e sono sempre io quello che prende le decisioni. Sono responsabile ma come lo sono i calciatori»

TESTA ALL’EUROPA LEAGUE – «Assolutamente no, anzi volevamo superare la Juventus e tornare secondi in classifica. L’Europa League non era nella nostra testa. Io ero sicuro che potevamo riprendere la gara nel secondo tempo ma purtroppo l’episodio decisivo in negativo è stata l’espulsione di Jovic».

THIAW – «Stava bene e poteva giocare dell’inizio. L’errore non è dipeso dal fatto se poteva giocare o meno dall’inizio».