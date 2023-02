Conferenza stampa Pioli: le parole del tecnico dopo il Torino

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Torino, gara vinta 1-0 dai rossoneri: le sue dichiarazioni

VITTORIA: «Ossigeno, brodino, boh… Possiamo usare qualsiasi aggettivo. Stiamo cercando di uscire da un momento delicato. Abbiamo lavorato tanto da squadra e questo mi è piaciuto tanto: abbiamo vinto meritatamente».

PROBLEMA DI CONDIZIONE FISICA: «Il Milan non ha mai avuto problemi fisici, ma di gioco. È stato prima tattico e poi mentale. I risultati negativi ci hanno tolto fiducia e il gol di oggi ci ha sbloccato. Oggi non è finita e non è che abbiamo sistemato tutto, ma abbiamo una grande occasione: ci concentriamo sulla Champions, perché il livello si alza e dobbiamo alzarlo anche noi».

CAMBI: «Questa vittoria la meritiamo tutti perché è il gruppo che lavora. A fine primo tempo avevo immaginato un paio di cambi, poi ho visto cose che mi hanno fatto aspettare».

THIAW: «Ha fatto molto bene. Nello Schalke ha giocato molto a 3, in nazionale a 4».

THEO HERNANDEZ: «Tutti eravamo diversi nel post partita. I giocatori vivono di emozioni. Theo ha perso la finale del Mondiale e questo lascia strascichi. Volevo farlo riposare di più, ma ora si sta riprendendo e tornerà a essere il giocatore straripante che conosciamo».