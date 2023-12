Conferenza stampa Pioli post Milan Monza: le parole dell’allenatore

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del Milan contro il Monza. Ecco cosa ha detto

GIOVANI – «Felice per loro, merito del club e di chi lavora tutti i giorni a contatto con il settore giovanile, sono ragazzi che hanno le qualità per far bene anche in futuro»

NUOVO INZIO – «Noi dobbiamo fare la corsa su noi stessi, dobbiamo pensare partita dopo partita, siamo usciti da Newcastle con un sentimento difficile, delusi per l’eliminazione ma ci ha dato anche delle certezze, dobbiamo concentrarci sulla prossima partita»

PARTITA E CONDIZIONI OKAFOR E POBEGA– «Partita difficile, il Monza gioca bene, ho apprezzato l’approccio, prestazione positiva, Pogan mi auguro che sia solo un problema all’anca, Okafor ha sentito un crampo»

FIDUCIA – «Oggi ho visto fiducia e una qualità che è stata superiore ai nostri avversari, abbiamo fatto tutto per un partita di alto livello»

STIMOLI – «Cerchiamo sempre di trovare degli stimoli per rendere al massimo un potenziale di squadra che c’è. E’ mancata un po’ di continuità ma ora dobbiamo dare seguito a questa vittoria già a partire da venerdì»

CLASSIFICA – «Non dobbiamo guardare la classifica, è inutile se non vinci, alla fine tireremo la somma. Con la mentalità giusta ci porterà a non avere rimpianti»