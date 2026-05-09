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Conferenza stampa Palladino: «A San Siro serve coraggio per consolidare il settimo posto. Il Milan ha qualità»
Conferenza stampa Palladino: «Il Milan ha qualità e un grande allenatore». Le dichiarazioni del tecnico dei bergamaschi
In vista della sfida di domani sera a San Siro, con calcio d’inizio alle 20.45, il tecnico dell’Atalanta Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa presentando il match contro il Milan. Una gara fondamentale per la corsa europea della Dea, attualmente settima in classifica e ancora in corsa per un possibile posto in Conference League nella prossima stagione.
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Conferenza stampa Palladino: «Dobbiamo giocarcela a viso aperto»
Parlando dei rossoneri, Palladino ha sottolineato la qualità della squadra di Milano e la capacità dell’allenatore di reagire nei momenti più delicati:
«Loro sono una squadra di qualità e hanno un grande mister che sa risollevare la squadra nei momenti di difficoltà. Noi dobbiamo essere bravi a giocarci questa gara a viso aperto per consolidare il settimo posto».
Il tecnico nerazzurro si è poi soffermato anche sui dubbi di formazione in attacco, lasciando aperto il ballottaggio tra Scamacca e Kristovic:
«Valuteremo soprattutto analizzando per chi scenderà in campo. La priorità è dare tutto».