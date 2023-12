Conferenza stampa Palladino post Milan Monza: le parole dell’allenatore

Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del Milan contro il Monza. Ecco cosa ha detto

APPROCCIO – «Vanno fatti i complimenti al Milan è partito bene, sono sempre io responsabile ma il gol preso dopo pochi minuti credo che sia stato un po di casualità, in generale mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra»

ESSERE CONCRETI– «Dipende anche dalle qualità, ci manca un qualcosina in più, tante piccole cose che dobbiamo migliorare, compito mio farlo. Preferisco la squadra che gioca»

CARBONI – «E’ un talento, un gioiello, lo ho aspettato ora è pronto, mi piace la sua personalità e sfrontatezza, quando entra fa la differenza, ci sta dando una grande mano, sicuro che continuerà a fare bene»

SECONDO TEMPO – «Io metto in campo gli 11 migliori, chi ha giocato ha fatto bene, dobbiamo guardare la squadra non i singoli, chi è entrato ha dato freschezza in un momento di calo»

FINALIZZAZIONE – «Io mi preoccuperei se non facessimo le azioni da gol, i singoli devono determinare un pò di più, serve un pò più di responsabilità, meritavamo il gol»