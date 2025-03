Conferenza stampa Oddo: «Vittoria fondamentale ma ora non adagiamoci. Su Camarda...»

Conferenza stampa Oddo: il tecnico di Milan Futuro ha analizzato la vittoria odierna all’ultimo respiro contro il Campobasso

Intervenuto in conferenza stampa dopo Milan Futuro-Campobasso 3-2, Massimo Oddo, tecnico dell’U23 rossonera, ha commentato:

VITTORIA – «Vittoria sofferta nella partita più sporca che abbiamo giocato. Avremmo meritato molto di più in altre partite, oggi invece abbiamo giocato un discreto primo tempo poi come al solito nostro, non siamo stati capaci a gestire alcuni palloni ma questi ragazzi ci hanno creduto fino alla fine. Finalmente abbiamo vinto una partita sporca, queste sono vittorie che danno tanto. Se avessimo avuto questa elettricità di oggi probabilmente avremmo portato a casa altri punti. Che questo pomeriggio possa essere da monito per il nostro futuro, ci serviva davvero una vittoria del genere. Il percorso della squadra da quando sono arrivato io è sicuramente positivo. Poi certo, qualcosa manca sempre ma siamo stati bravi a metterci dentro tutto oggi».

GESTIONE NELLA RIPRESA – «Nel secondo tempo non abbiamo subito molto, in realtà nemmeno loro. È stata una frazione di abbastanza equilibrata, poi noi abbiamo anche saputo soffrire a volte. Credo sia una questione anche di singoli in alcune circostanze, e di episodi. Questo è quello che forse dobbiamo capire, calarsi bene nella situazione del gioco e della partita».

CAMARDA-MAGRASSI – «Il cambio Camarda-Magrassi è stato importante, penso che Francesco sia un talento puro ma non è detto che quando gioca con noi debba farlo con la sigaretta come si suol dire. Lui è un giocatore che sfrutta meglio quando ha qualcuno vicino, Magrassi è più mobile, gli piace più svariare. Con il tempo Camarda imparerà a giocare anche più isolato diciamo».

GRUPPO CHE LOTTA – «Questo è un gruppo che ha sempre saputo allenarsi bene e con grande motivazione, anche quando venivamo da sconfitte. Quindi figuriamoci dopo una vittoria del genere. È il percorso naturale di un Under-23 che ha avuto un po’ più di difficoltà quest’anno, forse anche in base alla poca esperienza che ci può essere alla prima stagione. Però è un gruppo di ragazzi di grande talento, possiamo citare Camarda e Bartesaghi ma anche tutti gli altri. Ovvio che in questo momento la cosa più importante è mantenere la categoria e poi poter crescere nel futuro grazie all’esperienza che bisogna acquistare in queste stagioni».

CAMPORESE – «L’aver trovato il gol al 93’ con Camporese è stato importante, perché lui è un giocatore più esperto e che è stato fondamentale a guidare questi ragazzi giovani, lui come anche Magrassi e altri giocatori. Dietro alle nostre difficoltà ci sono state sicuramente motivazioni psicologiche, ma è normale avendo una squadra giovane. Oggi la palla scottava un po’ troppo, ma in questo momento ho chiesto alla squadra di portare vittorie, il resto non è importante. L’aspetto mentale c’è stato oggi, ma è mancato in tutte le altre probabilmente».

FUTURO – «Adesso non dobbiamo farci abbindolare da una semplice vittoria, dobbiamo tenere il passo e il morale alto dopo questa partita. È una vittoria importante che dovrà spronare la squadra a credere in ciò che si fa quotidianamente. La grande differenza con oggi è stato l’atteggiamento e lo spirito, i ragazzi hanno continuato a testa bassa. Questa vittoria dovrà darci ancora spinta per il futuro».

MALASPINA – «In questa squadra lui è fondamentale. È un giocatore di equilibrio che lotta e che non molla, ha delle qualità innate. Lui è un ragazzo che non ha bisogno di calarsi, anche se giocasse in prima squadra farebbe sempre lo stesso tipo di prestazione. Penso che in questo gruppo ci siano ragazzi che abbiano davvero delle grandi chance di giocare ad alti livelli. Da quando sono qui ho visto giocatori in crescita esponenziale: Camarda, Bartesaghi e Malaspina, ma molti altri. Barte se riesce a togliersi un po’ di sufficienza e di pigrizia che ha, può davvero diventare un giocatore molto ma molto importante».