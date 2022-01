Mourinho: «Tre anni fa sono stato vicino al Milan, ho detto no perchè..»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Mourinho ha parlato in conferenza nel post Milan Roma, match valido per la ventesima giornata di Serie A, svelando un interessante retroscena

Mourinho ha parlato in conferenza nel post Milan Roma, match valido per la ventesima giornata di Serie A, svelando un interessante retroscena:

«Quando vedo come ha reagito San Siro mi fa un piacere molto grande. Ho avuto tre anni fa la proprietà del Milan che mi voleva a Milano e dopo tre giorni ho deciso di no, mi fa un piacere tremendo aver preso quella decisione. Sono un professionista, ma esiste spazio per avere delle passioni e l’antagonismo a delle passioni. Sono appassionato della Roma, darò tutto alla Roma. Ma tornando indietro, dopo quello che è successo oggi sono doppiamente contento di quello che ho risposto. Loro sono venuti ma ho detto ‘torna a casa, io non vado»

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA INTEGRALE DI MOURINHO