Conferenza stampa Maignan: «Senza la vittoria di stasera sarebbe stata una stagione molto difficile. Non vi dico cosa ci ha detto Conceicao, su Jovic...»

Conferenza stampa Maignan: il portiere ha celebrato l’approdo in finale di Coppa Italia del suo Milan dopo la vittoria contro l’Inter

Intervenuto in conferenza stampa dopo l’approdo del suo Milan in finale di Coppa Italia ai danni dell’Inter, Mike Maignan ha dichiarato:

SPIRITO – «Non cambia nulla, ma è tutto molto positivo perché siamo in finale di coppa. Sapevamo che se non avessimo fatto risultato stasera sarebbe stata veramente una stagione difficile, ora c’è più positività».

COSA HA DETTO CONCEICAO IN SPOGLIATOIO – «Non posso dirlo perché ciò che si dice in spogliatoio rimane lì. Ma semplice: dobbiamo continuare a spingere. Dovevamo fare un altro gol. Ci siamo ricordati dell’andata».

JOVIC – «Sappiamo tutti quanto sia forte. È un grande numero 9, è molto forte quando lo cerchiamo tra le linee e quando lo troviamo dentro l’area di rigore. Non siamo sorpresi da questa prestazione, ma siamo contenti per lui perché ha lavorato tanto per la squadra».

EMOZIONI – «Da capitano sono molto contento. Sappiamo che la storia è da scrivere. Se ti dico che pensavo di fare un 3-0 all’Inter ti dico di no, ma ero fiducioso. Quest’anno abbiamo fatto vedere che potevamo ribaltare ogni partita in ogni momento, anche quando tutti ci hanno criticato».

MARCHIO SULLA PARTITA – «Certo, quando sei giocatore non è che cerchi la gloria per te, ma quando puoi mettere questa griffe dentro la partita sicuramente non dici di no».