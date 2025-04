Conferenza stampa Leao: «Problemi? Non c’è un motivo. Sullo spirito di squadra dico questo». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan, nella giornata per la trentatreesima giornata di campionato, ha perso contro l’Atalanta per 0-1. Di seguito le parole di Leao in conferenza stampa.

PROBLEMI DELLA STAGIONE – «Non c’è un motivo. Il calcio è così. Noi giocatori e allenatore cerchiamo di fare le cose bene e portare le cose positive.».

SPIRITO – «Non abbiamo paura. Il cambio di modulo con questo 3-5-2 ci ha cambiato, siamo più protetti e non prendiamo gol spesso. Secondo me per le ultime partite della stagione andrà bene così, in difesa e in attacco»