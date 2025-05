Conferenza stampa Joao Costa: «Capisco la curiosità sul futuro ma c'è da aspettare. Sui giovani...»

Conferenza stampa Joao Costa: il vice di Conceicao ha analizzato la vittoria dei rossoneri sul Monza. Le sue dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa dopo Milan-Monza, Joao Costa, vice di Sergio Conceicao alla guida dei rossoneri, ha dichiarato:

PAROLE – «Sapevamo che non avremmo trovato l’ambiente che desideravamo, ma abbiamo cercato di isolarci. Capisco la curiosità su cosa possa succedere la prossima stagione, ma per noi è importante capire la partita di oggi. Naturalmente l’obiettivo da quando siamo arrivati era fare del nostro meglio, ma stasera vorrei parlare della partita. Sapevamo che c’era una squadra con grande potenziale per il futuro, come Camarda, Torriani, Bartesaghi… Siamo riusciti in questi cinque mesi a sviluppare il loro potenziale e sono più forti di quello che erano cinque mesi fa. I giovani per crescere hanno bisogno di un contesto favorevole e l’ambiente di stasera ha creato delle difficoltà».