Conferenza stampa Inzaghi: «Milan squadra forte e di qualità ma noi vogliamo la finale. Sui derby precedenti...»

Conferenza stampa Inzaghi: il tecnico piacentino ha presentato la semifinale di andata di domani in Coppa Italia contro l’Inter

La conferenza stampa di Simone Inzaghi alla vigilia di Milan Inter, semifinale d’andata della Coppa Italia che andrà in scena domani alle ore 21 a San Siro.

QUANTO CONTA AVERE UN GRUPPO COSÌ UNITO? – «Senz’altro sappiamo domani che tipo di importanza ha la gara. E’ una semifinale di Coppa Italia contro il Milan, un derby. C’è grandissima voglia di fare un’ottima gara sapendo che troveremo un avversario di qualità che quest’anno ci ha sempre messo in difficoltà, non solo a noi ma anche ad altre squadre».

SPIRITO DI RIVALSA PER I DERBY PRECEDENTI? CHI IN PORTA TRA SOMMER E MARTINEZ? – «Per quanto riguarda la formazione non vi posso aiutare. Il portiere l’ho scelto ma non l’ho ancora comunicato a loro, preferisco prima comunicarlo ai giocatori. Rispetto a domenica esce Asllani per squalifica, rientra Bastoni. Poi ci sarà da valutare de Vrij, Taremi non ci sarà. Rivincita? Sappiamo che quest’anno abbiamo avuto delle difficoltà, specialmente nel primo derby, poi gli altri son stati derby equilibrati e decisi da episodi. Domani sarà il quarto, ci sarà un quinto. Bisognerà fare grandissima attenzione ed essere lucidi nella lettura dei vari momenti della partita».

RAGIONARE SULL’IMPOSTAZIONE DELLA PARTITA SULLA DOPPIA SFIDA? – «Sicuramente sappiamo che sarà una sfida in 180 minuti. Non è una sfida di campionato che finisce in 90, ci sarà il ritorno a fine aprile. Per quanto riguarda l’approccio c’è il desiderio che la squadra abbia un grandissimo approccio come è stato nelle ultime gare, non è semplice e non è scontato, è quello che vorremo fare anche domani».

IL RISCHIO DA EVITARE DEL PESO DI QUESTI 3 DERBY NON VINTI? – «Sono d’accordo sul fatto che i precedenti non vanno in campo. Col Milan abbiamo alternato, se andiamo a vede Riyadh abbiamo fatto un ottimo primo tempo, nel secondo tempo non siamo stati come nel primo. In campionato non abbiamo approcciato bene, facendo un ottimo secondo tempo. Purtroppo le partite a volte hanno degli andamenti condizionati dagli episodi. Lì una squadra esperta deve fare la differenza perché nelle partite ci sono sempre gli imprevisti e vanno gestiti nel modo migliore».

CHE MILAN MI ASPETTO? – «E’ una squadra forte e di qualità che può impensierire qualsiasi squadra. Abbiamo visto l’ultima partita, i derby contro di noi e la partita con il Real Madrid. Una squadra di qualità che ha avuto delle difficoltà nella stagione però in una partita ha impensierito tutti. Ci vorrà grande attenzione sapendo che il Milan, come l’Inter, vorrà vincere questo doppio confronto per andare a giocarsi la finale di Roma».

IL DERBY DELLA SECONDA STELLA QUANTO E’ STATO IMPORTANTE PER I MESI SUCCESSIVI? – «Quella partita rimarrà nei nostri cuori, è stata una giornata indimenticabile che ci ha dato una gioia immensa. Come ho detto prima i precedenti non vanno in campo. Domani giocheremo l’andata in trasferta, col ritorno in casa, dovremo essere bravi, organizzati e determinati. Affrontiamo una squadra che rispettiamo molto».

SE IO UN GIOCATORE COME LEAO LO METTEREI IN PANCHINA? – «(Ride ndr.). E’ un ottimo giocatore, lo incontriamo da tantissimi anni, di qualità. Penso che non ci si possa fermare solo su Leao, il Milan ha tanti giocatori di qualità che in qualsiasi momento devono essere attenzionati nel migliore dei modi perché possono sempre crearti problemi».

