Conferenza stampa Gattuso: «Devono giocare più italiani in Serie A, c’è una cosa in particolare che deve farci riflettere». Le ultimissime sui rossoneri

Gennaro Gattuso, ex Milan, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione come nuovo ct dell’Italia. Di seguito il suo discorso sugli italiani in Serie A.

IDENTITA’ DA RITROVARE – «Quest’anno in Serie A c’era il 68% di giocatori stranieri e questo dato deve farci riflettere. A livello di settore giovanile è stato fatto un grande lavoro, ma poi dopo l’Under 19 i calciatori si perdono un po’. Quest’anno all’Hajduk giocavo con 2005, 2006, 2007… Dobbiamo dare spazio ai giovani. Stare fuori due volte dal Mondiale non è semplice, per questo motivo dobbiamo ritrovare entusiasmo perché con la paura non si va da nessuna parte».