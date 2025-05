Conferenza stampa Florenzi: «Non era lo Stadio che volevo per il ritorno. Il Milan fuori dalle coppe non è normale»

Conferenza stampa Florenzi, queste le parole del terzino destro intervenuto in sala stampa al termine di Milan Monza

Alessandro Florenzi al termine di Milan–Monza, è intervenuto in conferenza stampa per commentare la sfida andata in scena a San Siro e per parlare anche di altro:

DA QUANTO SPERAVI DI TORNARE? – «La serietà dell’allenatore dice che se non pensa di mandarti in campo non ci vai e le scelte tecniche vanno rispettate».

STESSA SITUAZIONE DEL NAPOLI? – «Io penso che la qualità che ha questa squadra poteva rendere già di più di quest’anno. Poi ci sono annate che prendi la pioggia anche se cade da un buco. Siamo tutti consapevoli della stagione insufficiente che c’è stata. Poi dobbiamo ripartire e sistemare gli errori che ci sono stati».

SULLO STADIO – «Lo stadio non era quello che avrei voluto per il mio ritorno, ma i tifosi hanno le loro ragioni per ciò che riguarda il campo: il Milan fuori dall’Europa non è una cosa normale. Ripartiamo da domani con chi ha voglia di far tornare il Milan ai suoi livelli».