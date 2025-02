Conferenza stampa Feyenoord Milan: ci sarà anche un calciatore insieme a Conceicao

Condividi via email

Conferenza stampa Feyenoord Milan – Domani in sala stampa insieme a mister Sergio Conceicao ci sarà anche un calciatore

Mercoledì 12 febbraio andrà in scena l’andata dei playoff di Champions League tra Feyenoord e Milan. Nella giornata di domani interverrà in conferenza stampa mister Sergio Conceicao per presentare la sfida.

L’appuntamento in sala stampa è alle 18:40 di martedì 11 febbraio, insieme al tecnico portoghese interverrà Tijjani Reijnders.