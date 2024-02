Conferenza stampa Di Francesco post Frosinone Milan: «Commessi errori tecnici, a volte ci vuole fortuna»

Conferenza stampa Di Francesco post Frosinone Milan: le dichiarazioni del tecnico gialloblù dopo il match della 23ª giornata di Serie A 2023/24

Eusebio Di Francesco in conferenza stampa dopo Frosinone Milan.

SCONFITTA – «Ricordiamoci sempre le differenze tra le squadre, l’atteggiamento. A volte ci vuole fortuna nel non farsi gol da soli. A me dispiace, facico i complimenti a tutti per come abbiamo interpretato la gara, abbiamo risposto colpo su colpo e meritavamo un risultato positivo. Mi dispiace per i ragazzi e per la gente perchè c’era un’atmosfera splendida. Ricordiamoci che abbiamo giocato con due terzini adattati. Si dirà Milan di carattere e Frosinone che si mangia le mani»

COMPLIENTI ALLA SQUADRA – «Ho fatto i complimenti ai ragazzi ho solo detto che i particolari in certe gare fanno la differenza. Dall’angolo del 2-2 al rimpallo su Valeri. Noi per costruire ci mettiamo tanto impegno, amore e qualità. La nostra forza è giocare, quando buttiamo la palla perdiamo le nostre qualità. Fino al 90° dobbiamo ricercare il gioco»

MAZZITELLI E SOULE – «Noi lavoriamo in questa direzione. Questo modo di giocare appassiona la gente. Questa squadra proverà sempre a fare la gara, poi se gli avversari son bravi verranno fuori. Oggi non penso che siano venute fuori delle grandi differenze»

GIOCARE A VISO APERTO – «Si può fare un errore tecnico, li hanno fatti anche loro. Se buttiamo via la palla la riprendono e ritornano. Tutto facile nel post gara. A Cagliari anche abbiamo smesso di giocare e anche li abbiamo preso gol. Per struttura e caratteristiche oltre che per esperienza non possiamo giocare nella nostra area. Questa squadra deve giocare, se fossi certo di portare i punti a casa stando in area lo farei»

SECK – «Ha fatto bene, sta crescendo nei meccanismi e mi da soluzioni diverse come mettere Soulé più al centro. Ha grande gamba, unica pecca il calcio d’angolo dove doveva aggredire più velocemente Theo Hernandez»